Anche a Cagliari libri e quaderni per chi è in difficoltà

Libri, penne e quaderni. Sono alcuni dei prodotti che si possono donare ai piccoli studenti dai 3 ai 14 anni che vivono in contesti di difficoltà socio-economica delle periferie delle principali città italiane.

Venerdì 6, sabato 7 e domenica 8 settembre anche a Cagliari nelle librerie Feltrinelli di Via Roma 11 e del centro commerciale Le Vele (Quartucciu).- coinvolte 114 librerie Feltrinelli di oltre 75città - torna il Banco dei Desideri, l'evento annuale promosso da Mission Bambini in collaborazione con le librerie Feltrinelli.

Effettuando acquisti in dei punti vendita, sarà possibile aggiungere prodotti di cartoleria come quaderni, penne, colori e gomme, ma anche libri gioco e di favole, atlanti e dizionari. E ancora, giochi educativi e di società, puzzle, costruzioni e bambole e peluche per i più piccoli, tutti accuratamente selezionati dai librai Feltrinelli. Chiunque farà una donazione per il Banco dei Desideri, riceverà in omaggio il segnalibro creato e disegnato appositamente da Susanna Morari: tramite un QR Code, sarà possibile scaricare un fumetto digitale dell'illustratrice.

I prodotti donati attraverso il Banco dei Desideri saranno raccolti e distribuiti da Mission Bambini a una selezione di scuole primarie e secondarie di primo grado e centri per l'infanzia distribuiti in tutta Italia che accolgono gli studenti più fragili. Nelle cinque edizioni precedenti sono stati raccolti più di 50 mila prodotti per un valore complessivo di oltre 205 mila euro.



