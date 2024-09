Confiscato hotel abusivo realizzato nel 2014 a Pula

Dieci anni fa era stata costruita abusivamente e doveva fare parte di un albergo dotato di piscina e altri accessori, adesso o entrerà a fare parte del patrimonio dello Stato oppure sarà demolita. Il Nucleo Investigativo Regionale del Corpo Forestale su disposizione della Procura Generale della Corte d'Appello di Cagliari, ha eseguito la confisca di una struttura ricettiva nel comune di Pula.

L'operazione è stata coordinata dal Procuratore Generale Luigi Patronaggio e dalla dottoressa Liliana Ledda.

La struttura confiscata, del valore del 1,5 milioni di euro era stata realizzata insieme alle altre che dovevano entrare a far parte di un gigantesco albergo, senza autorizzazioni in una zona sottoposta a vincolo paesaggistico e per questa ragione tutto era stato sequestrato e i lavori fermati. Adesso è arrivata la confisca.

"Nei prossimi giorni - fanno sapere dal Corpo forestale -, un ulteriore provvedimento stabilirà se la struttura confiscata sarà acquisita al patrimonio dell'Ente o demolita a spese dei responsabili".



