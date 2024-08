Scontro sulla Sassari-Alghero, è morta la ragazza ferita

Paola Sanna, la 26enne originaria di Cagliari rimasta ferita lunedì scorso in uno scontro frontale nel tratto a due corsie della strada che collega Sassari e Alghero, è morta oggi in ospedale, a Sassari. La ragazza era arrivata al Santissima Annunziata in gravi condizioni e non si è più ripresa.

L'incidente era avvenuto lunedì notte, intorno alle 23. Al km 1 della statale 291 la Yaris condotta da Paola Sanna si era scontrata frontalmente con una Honda Crv con a bordo una famiglia di turisti.

Due dei quattro passeggeri della Honda erano usciti quasi indenni dall'auto mentre per i due conducenti e una terza persona era stato necessario l'intervento dei vigili del fuoco arrivati da Alghero e da Sassari, che li avevano estratti dalle lamiere delle auto con l'uso del divaricatore.

Tutti i cinque feriti erano stati affidati alle ambulanze del 118 e trasportati agli ospedali di Sassari e Alghero. Paola Sanna era apparsa da subito la più grave e stamattina ha cessato di vivere nel reparto Rianimazione dell'Aou di Sassari, dove era stata ricoverata.

"In questo momento difficile e delicato, la famiglia ha rispettato la dichiarazione di volontà alla donazione degli organi della ragazza di 26 anni, deceduta questa mattina presso il reparto di Rianimazione dell'ospedale Santissima Annunziata", ha dichiarato la direttrice sanitaria dell'Aou di Sassari, Lucia Anna Mameli . "Si è proceduto all'accertamento di morte cerebrale e all'osservazione necessaria prevista dalla normativa vigente per procedere all'espianto degli organi".



