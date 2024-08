Danneggia auto in centro a Oristano, denunciato

La Polizia di Stato di Oristano ha individuato e denunciato l'autore che nella notte tra domenica 25 e lunedì 26 agosto ha compiuto una serie di atti vandalici nelle vie del centro cittadino. In particolare, squarciando gli pneumatici di numerose autovetture in sosta in via Vittorio Emanuele III, via Eleonora e via Carducci.

Gli agenti dell'Ufficio Prevenzione Generale e Soccorso Pubblico della Questura, allertati dalle numerose chiamate, hanno colto in flagranza l'uomo mentre danneggiava ulteriori veicoli in sosta lanciando oggetti dal balcone di casa Ora deve rispondere di danneggiamento aggravato, lancio pericoloso di cose e resistenza a pubblico ufficiale, perché si è opposto alle procedure di identificazione barricandosi dentro casa.



