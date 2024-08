Tennis: exploit Sardegna ai nazionali, in tre ai quarti

Vento sardo sempre più forte ai campionati italiani di tennis di seconda categoria. È record: in tre qualificati ai quarti. Domani Nicola Porcu (Tc Cagliari) e i fratelli Marco (cresciuto a Quartu ma gioca in Calabria) e Niccolò Dessì (Tc Cagliari) si giocano un posto in semifinale.

Uno è sicuro: in programma il derby tutto cagliaritano tra Porcu e Niccolò Dessì.

Eliminato il sassarese Matteo Mura: bravissimo, ma ha avuto la sfortuna di giocare contro lo scatenato Stefano Baldoni, uno che finora non ha concesso un game agli avversari. Contro Mura è finita 6-0, 6-0. Quasi un avvertimento al campione uscente, il siracusano Alessandro Ingarao, che comunque ha battuto il faentino Mattia Bandini 6-2, 6-2. Baldoni affronterà domani Marco Dessì. Attenzione però: il sardo è in gran forma. Contro il pari ranking 2.3 Gian Rocco De Filippo ha vinto in un'ora e tre minuti: 6-2, 6-0.

Impresa di Nicola Porcu, Tc Cagliari: sul campo centrale soffre al primo set, ma alla fine strappa un 7-5 contro Filippo Alberti, Giotto Arezzo. Poi nella seconda frazione prova a chiuderla con un parziale di tre a zero. Ma Alberti supera il momento di crisi e gli sta addosso sino alla fine. Si arriva anche al cinque pari. Alla fine però i guizzi vincenti sono del cagliaritano, ancora 7-5.

Combattutissima la sfida tra Niccolò Dessi, Tc Cagliari, fratello più giovane di Marco, e Riccardo Mascarini, Canottieri Baldesio Cremona. Primo set sempre incollati. Con il sardo che alla fine è riuscito a spuntarla, 7-5. Nel secondo set però Mascarini, dopo un avvio equilibrato, si prende scena e parziale: 6-2. E si arriva all'ultimo e decisivo set. Dessì sembra voler allungare, ma Mascarini lo riprende sul tre a tre.

Poi finisce 6-4 per il sardo dopo quasi quattro ore.

Anche Ghedin-Angeloni tra i match più belli della giornata: vince l'esperto vicentino, maestro del suo circolo e best ranking ATP 450 nove anni fa, ma ora dovrà vedersela con Ingarao ai quarti. Tommaso Gabrieli, Tennis Bassano, uno dei favoriti del torneo, ha sconfitto il giovane Edoardo Betti, Tc Perugia.

con un doppio 6-2. Mentre nel campo accanto, l'11, Edoardo Monti, Tennis club Adelfia, ha avuto la meglio su Gregorio Biondolillo, Canottieri Casale: 6-3, 6-2. Domani Monti e Gabrieli saranno uno di fronte all'altro: in palio un posto in semifinale.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA