Cagliari, Paola Mura presidente Commissione Pubblica istruzione

L'esponente del gruppo politico Progressisti Paola Mura è stata eletta all'unanimità presidente della Commissione consiliare permanente Pubblica istruzione, Sostegno allo studio e alla Conoscenza del Comune di Cagliari.

La nomina è avvenuta durante la prima seduta della Commissione.

Mura, nota per il suo impegno nel campo dell'educazione e della formazione (insegna Lettere al Liceo Alberti di Cagliari), assume la guida di una commissione strategica per la città, con l'obiettivo di promuovere politiche educative che rispondano alle esigenze di studenti, famiglie e istituzioni scolastiche.

"Istruzione e conoscenza sono alla base della formazione di cittadine e cittadini liberi, consapevoli e autonomi nelle proprie scelte - ha dichiarato - Sono profondamente onorata di essere stata scelta per questo ruolo. Intendo lavorare con dedizione, per attivare e sostenere processi formativi e culturali innovativi, inclusivi e rappresentativi delle esigenze e specificità della nostra città".

La nuova presidente ha inoltre sottolineato l'importanza della collaborazione con le altre Commissioni e gli attori coinvolti nel settore dell'istruzione. "Credo fermamente che solo attraverso un dialogo aperto e costruttivo si possano affrontare le sfide che il nostro sistema educativo sta vivendo, dalle difficoltà legate alla dispersione scolastica alle nuove esigenze emerse con la digitalizzazione".

Mura ha espresso gratitudine verso i colleghi consiglieri per la fiducia accordatale e ha ribadito il suo impegno a lavorare con trasparenza e spirito di servizio, per il bene della comunità cagliaritana.



