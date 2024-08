A Carloforte Marballu's festival con Cederna e Costantini

A Carloforte va in scena il Marballu's festival: cinque giorni tra virtuosismi circensi, musica dal vivo, teatro, danza e buon cibo. Tra i protagonisti di questa edizione spiccano Giacomo Costantini, tra i pionieri del nuovo circo in Italia, l'attore e scrittore Giuseppe Cederna, sul palco il 30 agosto. E ancora Clio Gaudenzi, attrice che ha lavorato, tra gli altri, per Emma Dante, l'attrice e autrice Isabella Carloni, la Compañía de Circo "eia". Spazio anche al progetto della musicista sarda Chiara Floris, e ai Mefisto Brass, street band milanese che porta avanti un lavoro di ricerca sulla musica contemporanea.

La rassegna comincia il 27 agosto: si va avanti sino al 31.

Organizzato dall'associazione Bötti du Shcöggiu - direzione artistica della regista, attrice e sceneggiatrice Susanna Mannelli - il festival giunge è alla terza edizione: lo scenario sarà quello del Parco del Canale del Generale. Martedì 27 e mercoledì 28 il Marballu's si apre con i Prodromi del festival: il 27 alle 19,45 nella Vecchia tonnara sarà presentato Ma Chair Monde, una performance di teatro danza dell'artista visivo e coreografo di origini afro-caraibiche Alexandre Fandard. Il giorno dopo alle 19.30 trasferimento alla spiaggia di Lucaise: nella residenza A Cova la compagnia Circo el Grito proporrà al pubblico Il noto e L'ignoto. Sul palco Giacomo Costantini insieme a Clio Gaudenzi. Giovedì 29 agosto il Marballu's entra nel vivo già dalla mattina, con un nuovo format che sarà proposto per tutte le mattine del festival tra le 11 e le 12.30 in piazza Carlo Emanuele Mavi e Simone (alias Maria Vittoria Durante e Simone Petrucci) di Bötti du Shcöggiu accoglieranno gli ospiti con interviste che potranno essere seguite anche sui canali social del festival. Chiusura sabato 31 agosto, alle 19,45 con Isabella Carloni e Le irriverenti, quattro incontri con quattro figure femminili fuori dagli schemi. Alle 21,45 segue l'atteso spettacolo dellaCompañía de Circo "eia" dal titolo Nuye. Alle 23,15 arrivano i Ratapignata, ska, reggae e rock steady.

Quest'anno il Marballu's Festival ha scelto come partner ufficiale Campidarte, un agriturismo culturale nelle campagne di Ussana: menù (anche in versione vegetariana) con una selezione di piatti tipici caratterizzati da produzioni ed erbe spontanee del territorio. Il festival è realizzato con il sostegno di Regione, Fondazione di Sardegna, Comune di Carloforte, Teatro del Sottosuolo, Tersicorea.



