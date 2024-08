Quattro arresti per droga a Ittiri, sequestrato un chilo di coca

Erano intenti con ogni probabilità a tagliare e confezionare un chilo di cocaina purissima, quando i carabinieri della compagnia di Bonorva insieme con quelli dei Cacciatori di Sardegna hanno fatto irruzione all'interno di un'azienda agricola nelle cmpagne di Ittiri, in località Ena Ortu: due allevatori del posto e una coppia di Porto Torres, tutti tra i 40 e i 45 anni, sono stati arrestati nel pomeriggio del 14 agosto scorso.

Durante un servizio di prevenzione e repressione di sostanze stupefacenti, gli uomini dell'Arma sono andati nell'azienda agricola di uno dei quattro arrestati che sono stati sorpresi seduti intorno ad un tavolo imbandito di tutta l'attrezzatura per il taglio e il confezionamento in dosi di cocaina, tra cui un bilancino di precisione. Uno dei due allevatori, alla vista dei militari, ha cercato di scappare con in mano una busta gialla che conteneva un chilo di cocaina purissima. La droga, una volta tagliata e immessa sul mercato del nord dell'isola avrebbe fruttato circa centomila euro. Durante la perquisizione dell'azienda sono stati anche ritrovati 5.450 euro in contanti nascosti sotto ad un materasso. I quattro, tra cui una donna, sono stati arrestati e portati nel carcere di Bancali a Sassari a disposizione dell'autorità giudiziaria.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA