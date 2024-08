Picchiato in discoteca ad Alghero, 23enne denuncia un buttafuori

Una frattura orbitale e un grosso ematoma all'occhio destro: sono le ferite riportate da un ragazzo di 23 anni di Alghero al termine di un'aggressione da parte di un addetto alla sicurezza di una discoteca della costa algherese, "Touch on The Beach".

L'episodio risale alla vigilia di Ferragosto, quando il 23enne stava trascorrendo la serata nel privè del locale in compagnia di amici. Stando a quanto ha raccontato il giovane al suo legale, l'avvocato Filippo Carta, e poi ai Carabinieri al momento della denuncia, si sarebbe trovato in mezzo ad una rissa scoppiata tra un gruppo di persone e sarebbe stato colpito da una persona della sicurezza. Al momento dello scontro il 23enne avrebbe provato a spiegare alla guardia che non era coinvolto della zuffa e che si trovava solo nelle vicinanze del gruppo che stava dando in escandescenza. A nulla sono però servite le sue spiegazioni, perché il giovane sarebbe stato colpito ancora una volta.

Raggiunto e soccorso dai suoi amici, il ragazzo con il viso sanguinante è andato via dalla discoteca per recarsi in ospedale dove gli è stata data una prognosi di trenta giorni. Assistito dal suo legale, il 23enne ha sporto denuncia per lesioni aggravate.



