Nuova scultura di sabbia di Nicola Urru contro 'assalto eolico'

Nuova scultura di sabbia dell'artista Nicola Urru che stavolta si è cimentato su uno dei temi cardini di questa estate, l'installazione dei parchi eolici in Sardegna con la battaglia della Regione, che ha approvato una moratoria di 18 mesi, e quella dei cittadini, che stanno portando avanti una legge di iniziativa popolare. Al quinto pettine della spiaggia di Platamona Urru ha realizzato un altorilievo da 15 metri con un bambino che soffia su una girandola e, sullo sfondo, alcune pale eoliche.

"Si intensifica, entrando finalmente nel vivo, la battaglia dei cittadini sardi contro la speculazione energetica nell'isola, questione al momento oggetto di un duro 'braccio di ferro' tra l'esecutivo regionale e il governo nazionale - spiega sui social lo stesso Urru - Ha infatti raggiunto in pochi giorni le 10mila firme richieste per essere sottoposta al vaglio del Consiglio regionale la nuova legge di iniziativa popolare 'Pratobello 24', che mira a regolamentare l'installazione di impianti eolici e fotovoltaici sull'isola al fine di proteggere il territorio da una loro crescita incontrollata. Dopo il raggiungimento del primo traguardo, il numero di Comuni che stanno aderendo all'iniziativa continua a crescere esponenzialmente. I cittadini sardi hanno la possibilità di firmare all'interno degli uffici comunali e in occasione dei banchetti itineranti che vengono allestiti nelle varie città dell'isola dai comitati per la difesa del territorio", conclude l'artista.



