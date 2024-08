Lunedì 26 stop all'energia elettrica in alcune zone di Cagliari

Per consentire agli operatori di effettuare alcuni lavori di manutenzione sugli impianti, E-Distribuzione interromperà temporaneamente l'erogazione dell'energia elettrica in alcune vie di Cagliari nella giornata di lunedì 26 agosto dalle 9 alle 16.

Questo il dettaglio delle vie interessate: Mameli (civici 163, 173, 181, 155a, 163a, 167a, da 140 a 144, 152, 156, 166, 180, 184); Pola (civici da 3 a 9, 5a); Piazza Annunziata (civico 13). Durante i lavori l'erogazione dell'energia elettrica potrebbe essere momentaneamente riattivata, pertanto E-Distribuzione invita a non commettere imprudenze e comunque a non utilizzare gli ascensori.

Per informazioni sui lavori programmati o più in generale sulle interruzioni del servizio è possibile consultare il sito E-Distribuzione.it, inviare un sms al numero 320.2041500 riportando il codice Pod (IT001E...) presente in bolletta oppure scaricare e consultare la app gratuita per smartphone di E-Distribuzione.



