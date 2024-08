Tutto esaurito a Cabras per Francesco De Gregori

È uno dei concerti più attesi della lunga estate del festival Dromos; lo certifica il tutto esaurito per l'appuntamento in programma domenica(18 agosto a Cabras con uno dei protagonisti più amati della scena musicale italiana: Francesco De Gregori.

Il cantautore romano approda nella cittadina a pochi chilometri da Oristano sull'onda del suo tour (organizzato e prodotto da Friends & Partners) che lo vede tornare in concerto nuovamente con la sua band dopo due anni (dal 18 giugno 2022 fino allo scorso 23 dicembre De Gregori si è esibito infatti condividendo il palco con Antonello Venditti: un'unione artistica dalla quale è nato l'album live "Il concerto").

Sul palco allestito in piazza Stagno, Francesco De Gregori proporrà al pubblico i brani con cui è entrato nell'olimpo della canzone d'autore italiana, accompagnato da Guido Guglielminetti (basso e contrabbasso), Carlo Gaudiello (tastiere), Primiano Di Biase (hammond), Paolo Giovenchi (chitarre), Alessandro Valle (pedal steel guitar e mandolino), Simone Talone (percussioni) e la corista Francesca La Colla.

Ad aprire la serata, con inizio alle 21.30, Angela Baraldi, già ospite di alcuni tour di De Gregori, la prima volta nel 1993. Accompagnata alla chitarra da Federico Fantuz, la cantante e attrice bolognese regalerà al pubblico delle anticipazioni live del suo nuovo album di prossima uscita, oltre a brani del suo repertorio. Il concerto è organizzato da Dromos con il contributo e la convinta partecipazione del Comune di Cabras.

Con l'appuntamento di domenica, il festival Dromos entra nell'ultima settimana della fitta programmazione della sua ventiseiesima edizione: lunedì 19 nuova tappa a Oristano per un incontro con il giornalista, documentarista e scrittore Nico Piro, il pluripremiato inviato del TG3 nelle aree di crisi; a dialogare con lui, a partire dalle 19.30, lo scrittore Matteo Porru negli stessi spazi del Foro Boario che ospitano la mostra d'arte contemporanea "F**KING CHANGE così giusto, così sbagliato", curata da Chiara Schirru e Ivo Serafino Fenu. Poi, da venerdì 23 a domenica 25 agosto la tre giorni a Tadasuni di "Isole d'altri mari"; sabato 24 Ernst Reijseger col Cuncordu e Tenore de Orosei, il duo Interiors con Pasquale Mirra, e il trio di Dhafer Youssef; infine, domenica 25, il Coro Santu Nigola de Ortueri, Marino De Rosas & Denise Fatma Gueye, e il quartetto della violoncellista, cantante e compositrice cubana Ana Carla Maza.



