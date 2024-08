Sassari, nuovo bando per chi sceglie di vivere in centro storico

Il Comune di Sassari punta sulla rinascita del centro storico attraverso il rilancio della sua funzione abitativa con una riqualificazione urbanistica che invogli giovani, coppie e famiglia a scegliere di viverci. La giunta guidata dal sindaco Giuseppe Mascia, di concerto con l'assessora delle Politiche della casa, Patrizia Mercuri, ha deciso di assegnare sette unità abitative in corso Vittorio Emanuele.

I sette appartamenti sono stati acquisiti dal Comune grazie ad un cofinanziamento regionale da un milione di euro e sono pronti per essere assegnati con un bando che verrà redatto e pubblicato dal settore competente. Gli uffici hanno il mandato di individuare un sistema premiale che favorisca l'assegnazione a chi non risiede già nel centro storico.

Si tratterà di nuclei familiari con caratteristiche socioeconomiche tali da avviare un graduale processo di inclusione sociale nel centro cittadino, favorendo tra l'altro l'insediamento e lo sviluppo di nuove attività commerciali di prossimità, in coerenza con quanto previsto dal programma Pinqua in tema di rigenerazione urbana.

"Il bando precedente era troppo restrittivo, perciò abbiamo deciso di allargare la platea degli aventi diritto senza limitarci a precise categorie lavorative - spiega il sindaco Mascia -, così da intraprendere un percorso che consideriamo necessario per il rilancio del centro storico e di tutta la città".

L'assessora Mercuri chiarisce:"Puntiamo a facilitare l'accesso al mercato della locazione ai giovani, alle famiglie e alle giovani coppie, per rigenerare un tessuto sociale residenziale vivo e coeso, favorendo il legame di studenti, famiglie e giovani con questa parte della città".



Riproduzione riservata © Copyright ANSA