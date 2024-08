Lingua blu: Coldiretti, subito antiparassitari contro i contagi

Coldiretti torna alla carica dopo l'aumento di focolai di lingua blu negli allevamenti ovini del Sulcis e in Gallura, dove sono comparsi rispettivamente i contagi da sierotipo 3 e 8. L'associazione rilancia l'appello alla Regione affinchè gli allevatori abbiano il necessario sostengo per l'acquisto di antiparassitari, fondamentali per arginare i contagi. Nel contempo viene chiesta l'implementazione di un sistema di vaccinazioni più efficiente.

"E' inaccettabile che, nonostante l'allerta conclamata e l'aumento dei focolai, si registrino ancora ritardi nella distribuzione degli antiparassitari - denunciano il presidente e direttore di Coldiretti Sardegna Battista Cualbu e Luca Saba -, che si sono dimostrati essenziali per prevenire la diffusione della lingua blu. Chiediamo ancora una volta e con urgenza alla Regione Sardegna di attuare un provvedimento straordinario per garantire queste forniture, come già avvenuto lo scorso anno".

La prevenzione, dice Coldiretti, "è la nostra arma più efficace contro la propagazione della malattia che nelle prossime settimane potrebbe assumere contorni davvero preoccupanti". "Gli allevatori - sottolineano i resposabili dell'associazione - stanno facendo tutto il possibile per contenere l'epidemia ma senza un supporto concreto e immediato da parte delle istituzioni regionali, i loro sforzi potrebbero non essere sufficienti".



