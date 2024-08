Inaugurato Ufficio marittimo Guardia costiera di Villasimius

L'Ufficio locale marittimo della Guardia Costiera di Villasimius da sezione distaccata della Capitaneria di porto di Cagliari, aperta durante la sola stagione estiva, da oggi diventa Ufficio locale marittimo garantendo la presenza del personale e dei mezzi della Guardia Costiera per 365 giorni all'anno.

L'inaugurazione di oggi conclude un percorso intrapreso dalla Guardia Costiera, sotto la regia del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e del Parlamento, iniziato nelle scorse settimane e che ha portato all'elevazione di tre Delegazioni di spiaggia (Santa Teresa di Gallura, Isole Tremiti e Ustica) oltre che all'istituzione di Villasimius, tutti nuovi Uffici Locali Marittimi in grado di incrementare sempre di più la presenza delle donne e degli uomini della Guardia Costiera negli "avamposti" marittimi del Paese.

La cerimonia, culminata con la benedizione da parte del cappellano militare, don Valter Cabula, si è svolta alla presenza del comandante generale della Guardia Costiera, ammiraglio ispettore capo Nicola Carlone, e del deputato di FdI Salvatore Deidda, presidente della commissione Trasporti della Camera dei Deputati, oltre che dell'on. Roberto Traversi, già sottosegretario delle infrastrutture e dei trasporti, del senatore del Pd, Marco Meloni, de del sindaco di Villasimius, Gianluca Dessì.

La nascita dell'Ufficio locale marittimo - è stato spiegato oggi - è funzionale a una più incisiva attività istituzionale sul territorio da parte della Guardia Costiera, a supporto delle attività marittime e di quelle connesse con gli usi civili del mare, in un territorio ad alta vocazione turistica che punta fortemente sul diporto e le attività balneari. Consentirà inoltre una maggiore tutela delle attività di pesca e dell'area marina protetta di Capo Carbonara, istituita nel 1998 e che si estende per circa 14.360 ettari.

Il territorio di competenza del nuovo Ufficio della Guardia Costiera si estende per oltre 50 km, da Capo Boi a Is Porceddus e ricomprende l'area marina protetta di Capo Carbonara. Al suo interno si trova il porto di Villasimius, che ospita circa 800 posti barca, destinati per la maggior parte al diporto così come alla pesca, al diving e al trasporto passeggeri.



