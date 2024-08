Pedras et Sonus Jazz, un festival legato al territorio

Un festival legato al territorio, con le sue tradizioni musicali e artigianali. Dal 17 al 23 agosto alcuni luoghi identitari di Mogoro, ma anche Cabras e Villa Verde, nell'Oristanese, ospitano la settima edizione del "Pedras et Sonus Jazz Festival".

Un viaggio tra jazz, elettronica, musica contemporanea, world music e sonorità tradizionali della Sardegna. "Con un'attenzione al gender balance, l'equilibrio nella rappresentatività dei generi - spiega la clarinettista e launeddista Zoe Pia, direttrice artistica della manifestazione -. Il tema di quest'anno è il legame tra le arti visive, l'opera degli artigiani, in particolare i creatori degli strumenti musicali e la musica".

Il clarinetto scolpito da Luca Zarattini con l'ossidiana sarà suonato da Zoe Pia che, con la pianista e direttrice d'orchestra messinese Cettina Donato, daranno vita a un concerto nel segno del "Mito", titolo del concept album da loro composto.

Un'inedita performance resa ancora più suggestiva dallo spettacolo di fuoco e luce di Gionata Feuer Frei. "Clarinett" creato da Luca Zarattini è uno dei pezzi della mostra allestita nelle sale espositive del Nuraghe Cuccurada.

La musica si intreccia con l'arte circense e visiva e l'artigianato. La cantante e compositrice Valentina Fin, in un repertorio tra jazz, musica rinascimentale e barocca sarà sul palco con il suo "Cohors Trio" insieme alla danzatrice Camilla Monga.

Tra le ospiti la trombettista e compositrice canadese Lina Allemano, il Collettivo Onoranze De Marchi Madau con Lella De Marchi, Adele Madau e Dario Talone, l'XY Duo, con Nicola Fazzini al sax e Alessandro Fedrigo al basso, il pianista e compositore Roberto De Nittis in compagnia di Simona Pittau, flautista, dell'Orchestra Sinfonica di Vienna "Wiener Symphoniker" e della danzatrice Giselda Ranieri. Poi il cantautore jazz e pianista siracusano Ernesto Marciante.

Festival nel festival, Jatzilleri, spazio al jazz club dedicato agli artisti emergenti.



