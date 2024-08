La vernaccia protagonista nei cocktail di Andrea Balleri

La vernaccia mixata con ingredienti della cocktellerie. Andrea Balleri, brand ambassador e maestro nella mixology, ha valorizzato il vitigno autoctono dell'oristanese, con una serie di drink "per celebrare - spiega all'ANSA - la tradizione enologica locale con un tocco di modernità. Da qui una serie di cocktail, frutto di un approfondito percorso di ricerca e sperimentazione, pensati per esaltare le caratteristiche uniche dei vini locali, creando abbinamenti armonici e innovativi".

I cocktail a base di vernaccia sono protagonisti degli eventi dell'estate 2024 sotto le insegne della cantina Contini di Cabras. Djset, note jazz, una mostra fotografica, street food, degustazioni di vini e, ovviamente, i nuovi cocktail a base di vernaccia e altri vini autoctoni della Sardegna. Un ampio ventaglio di proposte tra agosto e settembre in cantina.

Dress code, opzionale, oro e argento per la tappa di Calici di stelle, il 13 agosto, giornata dedicata alle degustazioni organizzata in tutta Italia dal Movimento del Turismo del Vino.

Il 22 agosto vernissage e aperitivo per l'inaugurazione della mostra 'Aspettando San Salvatore' allestita fino al 30 settembre negli ampi spazi della cantina con gli scatti di Ettore Cavalli.

Un percorso espositivo che accompagna i visitatori verso la Corsa degli Scalzi" di Cabras, in programma tra la notte del 31 e il 1/o settembre.

La vernaccia sarà protagonista anche in occasione del Festival della Bottarga, il 14 e 15 settembre, con abbinamenti studiati ad hoc tra questi due prodotti principe del territorio.

Il 15 settembre, in piazza Don Sturzo, si terrà il contest 'A Colpi di Vernaccia' curato da Andrea Balleri in collaborazione con Abi, l'Associazione dei barmen italiani. I partecipanti sono chiamati a realizzare il miglior cocktail a base di questo bianco secco dai sentori intensi, un vitigno unico al mondo che, primo in Sardegna, ha ottenuto nel 1971 la denominazione Doc.





Riproduzione riservata © Copyright ANSA