Incendio a Gonnesa, riprese operazioni bonifica coi Canadair

Dopo il vasto incendio scoppiato ieri nelle campagne di Gonnesa, località R. Sturruliu, il Corpo forestale questa mattina sta intervenendo con il supporto di due elicotteri provenienti dalle basi operative di Pula e Villasalto e due aerei Canadair decollati da Olbia per le operazioni di bonifica.

Ieri per spegnere le fiamme in azione i mezzi aerei e le squadre a terra dell'Agenzia Forestas di Iglesias, Carbonia e S.

Antioco, con i volontari di Gonnesa e Iglesias e i vigili del fuco di Iglesias.



