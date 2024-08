In volo con l'ultraleggero contro le barriere della disabilità

Un'avventura senza limiti nel cielo sopra la Marmilla e Trexenta. Il 19 agosto a Villamar, in occasione dei festeggiamenti per la Beata Vergine D'Itria, un gruppo di ragazzi e ragazze con diverse disabilità proveranno l'emozione di un volo su un aereo ultraleggero.

Un viaggio accessibile e inclusivo che permetterà loro di sperimentare un grande senso di libertà. Una giornata nel segno della solidarietà e integrazione organizzata dalle associazioni Aliquirra di Perdasdefogu, La tana del volo di Siliqua, Menù Deleddiano, comitato Madonna D'Itria 2024 e gruppo spontaneo classe 1969.

Le chef di Menù Deleddiano faranno poi vivere un'esperienza culinaria tra i cibi della tradizione citati dalla scrittrice premio Nobel nei suoi romanzi e novelle: pecora in cappotto, macarrones de busa, sa frue, pecorino e salsiccia, sas cattas, casadinas. Non mancherà il Nepente di Oliena. Le tavolate saranno allestite vicino alla chiesa campestre della Beata Vergine D'Itria.

Si comincia alle 10 con l'arrivo e lo schieramento degli aerei ultraleggeri, auto e trattori d'epoca e il saluto di benvenuto. Alle 11 le attività di volo e in tarda serata la messa al Santuario. I festeggiamenti si chiudono in prazza De Corti con tre ore di musica con i dj set di Jad e Wlady, Paolo Noise e Paps. Diversi gli ospiti, tra i cui spiccano Nadia Accetti, fondatrice di Donna donna, onlus impegnata contro la violenza di genere e sui temi dei disturbi alimentari, e Isabel Vera, fondatrice del progetto Islas de Mar.

"Una giornata di solidarietà con una forte impronta femminile - sottolinea Vitalia Scano, referente dell'associazione Menù Deleddiano, annunciando per la stessa giornata una raccolta di fondi da destinare alle donne in difficoltà - Ci saranno le donne pilota, le donne dell'olio, del vino, del riso, delle isole, della federazione italiana dei sommelier, le imprenditrici agricole, Confagricoltura donne nazionale".





