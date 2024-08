Finisce con l'auto contro un muro a Pirri, morta una 80enne

Ha perso il controllo dell'auto che è finita contro la parete di una abitazione. Una donna di 80 anni ha perso la vita oggi pomeriggio in un incidente stradale avvenuto all'incrocio tra via Risorgimento e via San Martino della Battaglia.

Non si sa se l'anziana abbia avuto un malore alla guida e abbia perso il controllo dell'auto. Secondo quanto ricostruito al momento della polizia municipale che si sta occupando dei rilievi, l'80enne avrebbe attraversato l'incrocio con l'auto finendo contro il muro. Immediata la richiesta di soccorsi e l'arrivo sul posto dei vigili del fuoco, della Municipale e del 118. I medici hanno provato a rianimare la donna ma non c'è stato nulla da fare.



