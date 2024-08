Assestamento di bilancio, l'approvazione entro domani

È ripresa con l'esame dell'articolo 6, il capitolo con i fondi dedicati alle politiche sociali, la discussione sull'assestamento di bilancio della Regione che ora vale, con gli emendamenti proposti dalla giunta, circa 250 milioni di euro per il 2024 e circa 300 nel triennio.

Il clima in Aula è disteso, la maggior parte degli emendamenti proposti sia dalla maggioranza che dell'opposizione vengono ritirati dopo i pareri negativi della terza commissione e della stessa giunta, presente in Consiglio con la la governatrice Alessandra Todde, di rientro dalla trasferta romana per l'incontro con il ministro Urso: saraà lei a presiedere anche la riunione di giunta convocata per il primo pomeriggio nel palazzo di via Roma.

"Fdi non ha presentato nessun emendamento soppressivo per andare contro la maggioranza in modo ideologico, anzi ci sono emendamenti che vogliono essere un contributo migliorativo e pertanto siamo qui per migliorare tutto quello che è migliorabile", sottolinea il vice capogruppo Fausto Piga.

L'obiettivo di tutti i consiglieri è approvare il testo entro la giornata di domani e c'è attesa per l'esame degli articoli 19 e 20 del testo (sui 27 totali) a cui sono stati presentati due emendamenti della minoranza, uno sui 30 milioni da destinare alla rete degli aeroporti sardi e l'altro sull'abrogazione della legge cosiddetta 'poltronificio' approvata dalla maggioranza precedente guidata da Christian Solinas.

"Quando noi abbiamo approvato quella legge l'abbiamo fatto con la coscienza a posto - spiega Piga -, pensando che potesse essere uno strumento utile per chiunque governasse, sia dal punto di vista tecnico, amministrativo che politico. Di contro i sinistri grillini - insiste - dicevano che era una vergogna.

Bene, oggi hanno la possibilità di abolire quella legge se realmente era sbagliata".

Per il M5s sui tratta di "giochi d'aula: noi riteniamo che la Giunta e tutto il Consiglio devono lavorare sulle cose importanti per la Sardegna, i problemi sono sanità, trasporti, lavoro", dice il capogruppo Michele Ciusa. "Noi auspichiamo che l'assestamento venga approvato in tempi brevi - conclude il pentastellato - perché finalmente tornano risorse importanti per la Sardegna, penso ai soldi per le liste d'attesa, questo servirebbe subito per dare un segnale ai cittadini che l'emergenza sanitaria è presa in carico dalla Giunta".



