Sassari, la Polizia locale dona beni alle famiglie bisognose

La solidarietà della Polizia locale di Sassari non va in vacanza e anche in estate gli agenti sono impegnati nella raccolta di beni di prima necessità da donare alle famiglie bisognose e alle comunità che accolgono le persone in difficoltà.

Il Comando di via Carlo Felice invita i sassaresi alla solidarietà, informandosi alla sede della Polizia locale o alla stazione mobile di piazza Castello sulle modalità delle donazioni e su quali siano i beni che occorrono con più urgenza.

L'attività di raccolta e consegna dei doni va avanti per tutto l'arco dell'anno, senza sosta. Sono numerose le famiglie e le case di accoglienza per minori che nell'ultimo periodo hanno ricevuto doni dalla Polizia locale.

Capi d'abbigliamento (oltre duecento tra pantaloni, gonne e giubbotti per affrontare l'inverno), scarpe per adulti e bambini (50 paia), giocattoli e libri per tutte le età sono stati consegnati a famiglie prevalentemente residenti nel centro storico, così come alla casa famiglia "Il Rifugio", alla casa di accoglienza per minori "Santi Angeli ", alla "Casa della Fraterna Solidarietà" e alla scuola primaria di San Donato. In particolare, all'Istituto scolastico sono stati regalati varie enciclopedie e libri a carattere ludico-didattico, oltre a testi di studio per alunni che hanno difficoltà ad acquistarli.

Le donazioni proseguiranno anche durante l'estate, così come le attività di vicinanza degli agenti sul territorio, sia per garantire la sicurezza e sia per cogliere esigenze e richieste di supporto da parte di tutti i cittadini.



