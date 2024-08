Nido di Caretta Caretta trovato sulla spiaggia di Capo Comino

Un nido di tartaruga Caretta Caretta è stato scoperto domenica sulla spiaggia di Capo Comino a Siniscola, grazie alla segnalazione di una coppia di turisti.

Ieri le analisi e l'olfatto di Kira, un cane molecolare specializzato nella rilevazione di nidi di tartaruga marina, hanno confermato la presenza di uova. Ad annunciarlo l'Area Marina Protetta "Tavolara - Punta Coda Cavallo".

Kira è stata usata per la prima volta dall'Amp grazie ad un progetto finanziato dalla Regione. Ora è stato posizionato un termometro e presto di potrà capire quante uova sono state sotterrate nella sabbia.

Il ritrovamento ha messo in moto la rete regionale per la conservazione della fauna marina, garantendo la messa in sicurezza dell'area che è stata appositamente recitata e sulla quale vigilano il Corpo Forestale, la Capitaneria di Porto e tutta la rete regionale per la conservazione della fauna marina.

Saranno infatti adottate tutte le misure necessarie per garantire la sicurezza delle uova fino alla loro schiusa, che avverrà nella seconda metà di settembre.

Si tratta il primo ritrovamento di uova di Caretta Caretta per quest'anno nell'area. Lo scorso anno le tartarughe marine avevano nidificato sull'arenile di Lu Impostu, a San Teodoro.





Riproduzione riservata © Copyright ANSA