Accreditamento Ue per Centro trapianti cellule staminali Brotzu

Il Centro unico trapianti di cellule staminali emopoietiche adulti e pediatrico della struttura di Ematologia e Ccentro trapianti midollo osseo dell'Arnas. "Brotzu" di Cagliari, diretta da Giorgio La Nasa, ha ricevuto l'accreditamento europeo Joint Accreditation Committee ISCT-Europe & EBMT (Jacie).

Unico organismo ufficiale di accreditamento in Europa nel campo del trapianto di cellule emopoietiche e della terapia cellulare, promuove l'alta qualità dell'assistenza ai pazienti trapiantologici e definisce i criteri di qualità che i laboratori di manipolazione cellulare devono ottemperare. Lo schema di accreditamento vede infatti implicati tutti i professionisti. L'accreditamento internazionale è condizione indispensabile per poter operare nel campo del trapianto di cellule staminali ematopoietiche, in sua assenza non si possono utilizzare le cellule staminali per programmi terapeutici.

Duplice risultato per il centro: mettere in sicurezza l'attività del centro trapianti pediatrico, che da solo non era in grado di raggiungere i numeri sufficienti per l'accreditamento e porre tale attività sotto un unico coordinamento, razionalizzando l'impegno del personale.

Infine, grazie all'accreditamento Jacie, potranno essere operativi i programmi di terapia cellulare con le CAR-Te, la terapia genica per la talassemia che vede coinvolti i due centri, adulti e pediatrico.



