Nuove assunzioni all'Inail, 12 posti in Sardegna

Sul portale inPA sono stati pubblicati i primi sei bandi di concorso per un totale di 577 posti a tempo pieno e indeterminato - di cui 12 in Sardegna - con scadenza il 12, il 16 e il 22 agosto per la presentazione delle candidature.

Il 12 agosto per Funzioni centrali, Avvocatura e Consulenza tecnica salute e sicurezza; prorogato al 16 agosto il termine per Consulenza Tecnica Edilizia e fissato al 22 agosto il termine per Ricercatori e Tecnologi.

A differenza delle più recenti procedure concorsuali, all'interno di questi ultimi bandi sono previste anche alcune procedure di reclutamento su base regionale: in particolare, per la Sardegna, un contingente di dieci funzionari amministrativi (scadenza 12 agosto). È previsto anche un posto per Tecnologo addetto alle Unità di certificazione e verifica (scadenza 22 agosto) e un posto per professionisti presso la Consulenza tecnica salute e sicurezza regionale (scadenza 12 agosto).

"La nuova campagna di reclutamento rappresenta anche per la Sardegna l'opportunità per colmare la rilevante carenza di risorse che l'Istituto lamenta e per accogliere nei propri ruoli nuovo e motivato personale - dichiara Alfredo Nicifero, direttore regionale Inail Sardegna -. L'ingresso di nuovo capitale umano, adeguatamente formato e professionalizzato, avrà certamente ricadute positive sulla qualità dei servizi resi a tutti i nostri assicurati".



