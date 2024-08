Impiega 3 lavoratori in nero per raccogliere carciofi, multato

Si è giustificato dicendo che quei lavoratori in nero erano amici di famiglia. Una scusa che non è servita al titolare di un'azienda agricola di Masainas per evitare le sanzioni.

La sua azienda è stata controllata nei giorni scorsi dai carabinieri impegnati, insieme ai colleghi del Nucleo Ispettorato del Lavoro di Cagliari, in un servizio finalizzato al contrasto del fenomeno del caporalato.

Nell'azienda agricola che produce carciofi i militari hanno identificato tre lavoratori in nero senza contratto e senza assicurazione Inail e per il titolare sono quindi scattate le multe.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA