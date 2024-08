I menù del Musciora di Alghero ornati dai ricami di Cenzo Cocca

I menù cartacei del ristorante Musciora di Alghero diventano opere d'arte grazie alla mano e al talento di Cenzo Cocca. L'artista sardo, che con le sue opere aveva già collaborato nel 2020 all'allestimento del locale del patron Danilo Delrio, al centro della cittadina catalana, ora si è prestato a impreziosire i menù con i suoi ricami, regalando ai clienti un'esperienza multisensoriale.

Nella nuova lista di cibi e vini, Cocca ha ricamato simboli con interventi minimi ma significativi, trasformando le pagine in un percorso tattile "dove il cliente può toccare con mano gli interventi stessi", spiega l'artista. I menu originali sono stati ideati e realizzati dal'art director Stefano Caria, che con la sua agenzia creativa Wave Web cura l'immagine del ristorante fin dall'apertura.

L'importanza dell'arte nella vita quotidiana è un pilastro del progetto Musciora. Sin dall'inizio, il ristorante ha voluto inserire l'arte nella propria filosofia, utilizzandola come veicolo di comunicazione per raccontare la visione unica del progetto.

Grazie alla nuova collaborazione con Cenzo Cocca legata ai menu, l'arte diventa un elemento ulteriormente tangibile che arricchisce l'esperienza dei clienti, rendendo ogni visita da Musciora non solo un viaggio gastronomico ma anche un incontro con la creatività in svariate forme.



