Variano orari del laboratorio analisi dell'Aou di Sassari

Le attività del Laboratorio unico di analisi cliniche, chimico ematologiche dell'Aou di Sassari, sito a palazzo Rosa in via Monte Grappa, subiranno delle variazioni nel mese di agosto 2024 per quanto riguarda l'erogazione di prestazioni agli utenti esterni.

Nelle giornate di sabato 3,10 e 24 agosto saranno assicurate solo le urgenze per prelievi e accettazione dei prelievi pronti, mentre martedì 13 e lunedì 19 agosto l'accettazione dei prelievi pronti sarà limitata alle sole urgenze.

Inoltre, venerdì 16 e sabato 17 la struttura resterà chiusa al pubblico.



