Ippica, l'olimpionico Moyersoen torna in Sardegna per uno stage

Filippo Moyersoen, ritenuto uno dei cavalieri più eleganti, torna in Sardegna dopo 30 anni di assegna per una lezione pratica e teorica riservata agli istruttori FISE della Sardegna con lo scopo di migliorare le proprie conoscenze e trasmetterle ai loro allievi.

Moyersoen ha partecipato alla sua prima Coppa delle Nazioni ad Acquisgrana nel 1977 e da allora ha avuto una straordinaria carriera. Ha gareggiato alle olimpiadi di Los Angeles del 1984, al WEG di Dublino del 1982 e in tre Campionati Europei.

Moyersoen ha gareggiato in 18 campionati italiani, vincendo tre volte la medaglia d'oro. Nel 1981, montando Adam, Moyersoen stabilì il record indoor di potenza saltando un muro di 2,31 metri a Washington.

Il Centro Equestre Paolo Racugno ad Assemini, nella Città Metropolitana di Cagliari, in un maneggio di recente costruzione, ospiterà dal 6 all'8 agosto prossimi lo stage di equitazione con Moyersoen con la collaborazione dell'istruttore FISE Roberto Palmieri.

"Lo stage è una occasione preziosa per i cavalieri sardi che vi parteciperanno affinché possano giovare degli utili insegnamenti di un grande campione, conservatore della grande scuola di equitazione italiana", fa sapere la direzione..





