Incendio in campagne Oristanese, fiamme minacciano resort

Incendio questo pomeriggio nelle campagne di Arborea. Fiamme anche vicino a un resort, ma non è stato necessario far evacuare la struttura turistica.

L'allarme è scattato intorno alle 17.20: la sala operativa del comando dei vigili del di Oristano ha ricevuto una chiamata di soccorso per l'incendio della vegetazione in una zona di campagna di Arborea. Inviate sul posto una squadra di Vigili del fuoco con in supporto un ABP (Auto Botte Serbatoio) e una squadra dalla sede estiva di Terralba. Sul posto anche squadre del Corpo Forestale e di Forestas, elicottero SuperPuma più diversi volontari. Le operazioni di spegnimento sono in corso, anche se l'incendio è quasi circoscritto e sotto controllo.

Anche l'elicottero è tornato già alla base. Non risultano feriti.



