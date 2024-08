Siccità: allarme rosso Consorzio, a rischio anche l'autunno

Ettari irrigati nel 2023 a confronto con quelli del 2024. Il carciofo è passato da 2.975 a 1.884. Il mais da 1.612 a 1.068. Le ortive da 3.268 a 2.568. Il riso da 291 a 209. I seminativi ed erbai da 1.775 a 410. La superficie, per quanto riguarda il Sud Sardegna, è passata da circa 20mila ettari del 2023 ai 14mila dell'anno in corso. E una riduzione di oltre seimila ettari delle aree irrigate.

Sono solo alcuni dei numeri evidenziati dal Consorzio di bonifica della Sardegna meridionale (Cbsm): per l'ente è allarme rosso per la mancanza d'acqua. E ora è a rischio l'avvio della stagione autunnale (novembre-marzo).

"L'appello - spiega Efisio Perra, presidente del Cbsm - è sempre al buonsenso di chi vive la campagna: gli agricoltori devono fare ancora uno sforzo in più per salvaguardare questa stagione, tra agosto e settembre, e risparmiare la risorsa idrica che purtroppo oggi vediamo essere limitata".

La stagione irrigua primaverile estiva ha fatto registrare nel Comprensorio - ex Sardegna Meridionale- una restrizione delle assegnazioni, degli ultimi due anni, del 30% della superficie con dotazioni standard della risorsa idrica. Nel Cixerri la stagione ha preso avvio con un'assegnazione del 50 % rispetto al 2022: già nel corso del 2023 era stata registrata una riduzione del 30 % rispetto agli anni precedenti.

Nessuna restrizione, invece, si sta registrando nel Basso Sulcis. A Uta Nord le pompe sono già attive per garantire l'acqua all'ex comprensorio Cirrexi. Due anni il progetto è stato finanziato dalla Regione e oggi si vedono i primi frutti: il primo milione di metri cubi è già tornato verso Siliqua e Iglesias attraverso la condotta Pili.

Il Consorzio lancia anche un altro appello: "Da soli possiamo andare poco lontano: le istituzioni non devono lasciare soli i Consorzi e gli agricoltori in questo periodo di forte emergenza, finanziando gli interventi di manutenzione straordinaria delle reti irrigue, attraverso il piano di Bonifica, in passato finanziato dalla Regione Sardegna", conclude Perra.



