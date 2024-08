E-Distribuzione e Confindustria per potenziamento rete elettrica

E-Distribuzione, società del Gruppo Enel che gestisce la rete elettrica di media e bassa tensione e la funzione Procurement di Enel, e Confindustria Sardegna hanno promosso un'importante iniziativa per le imprese associate, presentando un piano d'investimenti per la Sardegna nel triennio 2024/2026 e le relative opportunità di partecipazione alle gare che saranno indette da E-Distribuzione per realizzare gli interventi.

Cospicui investimenti che garantiranno una migliore qualità del servizio fornita al cliente, l'elettrificazione dei consumi e consentiranno una maggiore resilienza della rete dell'Isola a fronte di fenomeni climatici estremi sempre più frequenti.

L'incontro, svoltosi sia in presenza delle imprese interessate che in remoto, ha analizzato in particolare le gare relative alle tipologie di lavori principali: tali gare MT/BT, tipicamente di importo non superiore alla soglia di rilevanza comunitaria per i settori speciali e con durata contrattuale non eccedente tre anni, avranno come obiettivo la ricerca e lo sviluppo di nuovi fornitori idonei, e riguarderanno prevalentemente lavori delle seguenti tipologie: realizzazione delle linee MT/BT sotterranee ed aeree; perforazioni TOC (Trivellazione Orizzontale Controllata); installazioni elettromeccaniche su cabine secondarie MT/BT; ripristini del manto stradale per canalizzazioni di elettrodotti MT/BT . Sono state fornite tutte le informazioni per qualificarsi all'Albo Fornitori di Enel, il piano delle gare di prossima emissione e tutte le informazioni e i contatti per gli associati per poter partecipare e chiarire eventuali dubbi; è stata inoltre illustrata l'iniziativa «Programma Sviluppo Fornitori» con cui Enel favorisce la crescita della filiera, rendendo disponibili servizi, competenze e strumenti finanziari, a condizioni vantaggiose.

Infine, nell'ambito del ruolo di Operatore di Sistema interpretato da Enel, sono stati presentati due importanti programmi di sviluppo competenze professionali ad alto valore nel settore elettrico: Energie per crescere e Energie per la scuola.

"Siamo orgogliosi di aver potuto presentare il piano dei nostri investimenti e aver chiarito le modalità di partecipazione alle nostre gare, rinnovando la collaborazione con Confindustria Sardegna di cui siamo soci - afferma Marcello Coffaro, responsabile Area operativa Sardegna di E-Distribuzione -. E' un'importante occasione di sviluppo per le imprese associate a cui daremo tutto il necessario supporto per poter partecipare".



