Sassari, 34 carabinieri in rinforzo al Comando provinciale

Trentaquattro militari, sette marescialli e ventisette carabinieri, sono arrivati in Sardegna a rinforzare gli organici del Comando provinciale di Sassari.

I militari di nuova assegnazione, molti provenienti direttamente dalle scuole di formazione, hanno occupato le proprie posizioni nelle 71 stazioni dislocate in tutto il territorio della provincia, posizioni che non sono un rinforzo stagionali ma permanente.

Una manovra disposta dal Comando generale dell'Arma che, in coordinamento con il comandante della Legione, generale di Brigata, Stefano Iasson, ha riconosciuto le esigenze espresse dal comandante provinciale di Sassari, colonnello Massimiliano Pricchiazzi, per quella che è la provincia più estesa d'Italia e che, specialmente con i flussi turistici dell'estate, vede la presenza di milioni di persone.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA