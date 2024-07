La musica veicolo di pace e amore con "Time to children"

Time in Jazz si apre ancora una volta al mondo dell'infanzia e adolescenza con un progetto di educazione musicale inserito all'interno della storica rassegna, giunta alla 37/a edizione. Ritorna per la 6/a volta Time to children, progetto ludico creativo dedicato a bambine e bambini, ragazzi e ragazze e che coinvolge anche famiglie e insegnanti.

Sette giornate, dal 9 al 15 agosto a Berchidda, paese natale di Paolo Fresu, tra spettacoli, mostre, laboratori gratuiti di improvvisazione, percorsi sensoriali, teatro, letteratura, proiezioni e attività legate all' educazione ai temi dell'ambiente, parità di genere, relazioni.

In primo piano i valori della condivisione, inclusione, accoglienza, ascolto. A far da filo conduttore la musica nella trasversalità dei linguaggi artistici e nelle sue molteplici espressioni legate all'improvvisazione e alla creatività e il tema "A love supreme", scelto da Fresu per la nuova edizione del festival. La direzione artistica è della violinista Sonia Peana, con la collaborazione di Catia Gori, al progetto collabora l' associazione Il Jazz va a Scuola.

Tra gli appuntamenti, l'incontro con il maestro e scrittore Franco Lorenzoni ruoterà attorno al suo libro "Educare controvento. Storie di maestre e maestri ribelli" in dialogo con Annalisa Spadolini. Lorenzoni insieme a Roberta Passoni il giorno prima guiderà il pubblico nell'osservazione della luna e del cielo. L'educazione sentimentale e la cura delle relazioni tra e con adolescenti è al centro dell'appuntamento con l'influencer Emma Galeotti. Viaggio nella cultura musicale tradizionale nel mondo, con Michele Piccione e Pier Paolo Vacca.

Poi i laboratori di body percussion con Eliana Danzì, sull'educazione comico-relazionale, focalizzato sulla diversità a cura di André Casaca e Flavia Marco, un laboratorio dedicato alle mamme in attesa e ai bambini fino ai 36 mesi, orchestrato da Sonia Peana, Catia Gori e Cecilia Pizzorno.

Tra gli ospiti ancora il musicista e scrittore Reno Brandoni, Pier Mario Giovannone col suo "Il Magico Inventastorie", André Casaca e Flavia Marco con lo spettacolo "...e vissero tutti felici e contenti", preceduto da una parata guidata dalla Rusty Brass. Chiude Giancarlo Biffi con Gufo Rosmarino.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA