Asl Cagliari, 'in ultimi due anni abbattuti tempi liste attesa'

"La forbice di attività svolte ante covid e quella di oggi si sta assottigliando anche grazie alle soluzioni organizzative messe in campo dal management aziendale: sono stati riattivati i reparti legati alla gestione dell'emergenza covid, abbiamo incrementato i volumi di attività e stiamo avviando tutte le azioni per l'abbattimento delle liste d'attesa tramite il ricorso alla libera professione per soddisfare le esigenze dei cittadini nei tempi previsti, con un piano di rilancio del Dipartimento di Prevenzione". Questo, in sintesi, il bilancio delle attività illustrato dal direttore generale della Asl di Cagliari, Marcello Tidore, a una platea di direttori di SC insieme con il direttore amministrativo Gianluca Calabrò e quello sanitario Roberto Massazza.

"Su 542.458 cittadini che afferiscono alla ASL di Cagliari, il 32% ha dai 40 ai 59 anni, mentre il 26% ha dai 60 ai 79 anni.

La popolazione di riferimento registra un incremento nelle fasce di età adulta e la contrazione delle fasce di età più giovani. Il progressivo e tendenziale invecchiamento della popolazione - ha spiegato Tidore - ha importanti ripercussioni sui costi legati all'assistenza sanitaria, essendo ormai consolidato che le fasce di età adulta hanno un peso assistenziale notevolmente superiore rispetto alle fasce giovani".

C'è stato un aumento dell'attività erogata in questi ultimi due anni, il che sottolinea "che la riforma del SSR e l'istituzione della nuova Azienda territoriale n. 8 ha apportato benefici significativi al sistema nel suo insieme: le prestazioni dei servizi sono incrementate e i dati ci dicono che stiamo ritornando ai volumi di produzione ante covid - prosegue Tidore -. L'andamento economico del 2024, rispetto al 2023, rappresenta infatti la ripresa delle attività a pieno regime, in coerenza con l'incremento delle prestazioni di ricovero e di specialistica ambulatoriale, con l'attività della medicina convenzionata e dell'abbattimento delle liste d'attesa".



