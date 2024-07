A Oristano inaugurato un nuovo Medea Info Point

Medea, società del gruppo Italgas attiva nella distribuzione del metano in Sardegna, ha inaugurato a Oristano, in Corso Umberto I, 10, il quarto "Medea Info Point" dell'isola alla presenza del sindaco, Massimiliano Sanna, e dell'amministratore delegato della società, Ruggero Bimbatti.

L'Info Point sarà aperto il lunedì e il mercoledì dalle 9 alle 13 e dalle 14 alle 16. Si tratta del quarto di 8 nuovi punti di contatto territoriali che sorgeranno ben presto nella regione. I prossimi saranno: Sanluri, Siniscola, Narcao e Nuoro, per supportare i clienti privati e le società di Vendita nella gestione delle pratiche relative al servizio di distribuzione del gas, come l'allacciamento alla rete e l'attivazione della fornitura. Il personale Medea sarà inoltre a disposizione dei residenti anche per fornire informazioni e dettagli in merito agli incentivi e alle promozioni commerciali attive che, nella maggior parte dei casi, consentiranno di ridurre drasticamente le spese di allacciamento.

"Dopo le inaugurazioni degli Info Point di Porto Torres, Alghero e Sestu - ha sottolineato l'Ad della Società Ruggero Bimbatti - ampliamo ora i nostri canali di contatto a Oristano.

Il nostro personale è a disposizione per accogliere e supportare i clienti nella scelta delle soluzioni di allacciamento più idonee che consentiranno loro di beneficiare di una fonte energetica più economica, con risparmi fino al 30% in bolletta, sicura e sostenibile rispetto alle altre in uso sull'isola".

"In un momento in cui il tema dell'energia pulita è particolarmente sentito, la presenza del gestore della rete cittadina del gas è molto importante - ha osservato il sindaco Sanna -. Guardiamo con interesse agli investimenti sul territorio della Società, salutiamo con soddisfazione l'apertura del nuovo Medea Info Point di Oristano e seguiamo con piacere le iniziative in corso in vista della conversione della rete con il passaggio al metano".



