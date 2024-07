Le voci dei poeti tornano al festival di Seneghe

"Cabudanne de sos poetas", il festival della poesia, ritorna a Seneghe per la 20/a edizione.

Dal 25 agosto all'8 settembre sono attesi oltre 70 ospiti, 50 eventi con un ampio ventaglio di proposte da mattina a sera. Tra gli ospiti Durs Grünbein, tra le più autorevoli voci della poesia tedesca ed europea contemporanea, Maria Grazia Calandrone, il filosofo Giorgio Agamben. Poi Tommaso di Dio, Roberta Castoldi, Sergio Cicalò, Andrea Franzoni, Guido Celli, Gabriella Caramore, Franca Mancinelli, Maria Luigia Sorrentino, Rossana Abis, Francesca Albanese, Janek Gorczyca Ritorna la non-scuola di Roberto Magnani e il Teatro delle Albe. Sono attesi tra gli altri il gruppo hip hop napoletano "Sangue Mostro", Gianni Maroccolo, Marcello Anselmo, Kornelia Binicewicz. Il cuore sono gli incontri di poesia con lettura ad alta voce di versi di artisti da diversi paesi del mondo che risuoneranno tra vie e piazze del paese del Montiferru. Il festival ritorna nei suoi luoghi storici: Domo de sa poesia, Prentza de Murone, Putzu Arru, Campo della Quercia e Partza de sos ballos. In calendario anche presentazione di libri, dibattiti, laboratori, cinema, musica e teatro. Una mostra fotografica racconterà i 20 anni del festival che ha portato a Seneghe nomi di spicco del panorama poetico.

I protagonisti si confronteranno sul tema "Linguaggi".

"Vent'anni che chiudono un cerchio all'interno dell'associazione Perda Sonadora che in questi ultimi anni, malgrado le tante difficoltà ha resistito e si è data da fare per non rischiare di perdere questo irrinunciabile appuntamento d'incontro tra autori e autrici, raro e unico presidio culturale e comunitario del Montiferru, a causa delle numerose problematiche riguardanti il sostegno soprattutto delle amministrazioni locali all'iniziativa", spiega il direttivo di Perda Sonadora che organizza la manifestazione sostenuta dalla Regione e numerose istituzioni, aziende e associazioni partner.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA