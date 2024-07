Incendio doloso minaccia il parco di Porto Conte

Unn incendio scoppiato intorno alle 16 ai piedi del Monte Doglia, nel territorio di Alghero, ha minacciato la zona protetta del Parco di Porto Conte.

L'intervento del Corpo forestale, in azione anche con un elicottero della flotta regionale, coadiuvato dai vigili del fuoco e dei barracelli di Alghero, ha circoscritto il rogo impedendo che l'incendio arrivasse alla pineta Mugoni e all'area boschiva e di macchia mediterranea dell'oasi naturale di Porto Conte.

Secondo i primi riscontri delle squadre di pronto intervento entrate in azione sul posto, il rogo sarebbe di origine dolosa, o comunque colposa: le fiamme sono infatti partite dal bordo carreggiata della strada provinciale 55 che costeggia la baia e arriva fino al promontorio di Capo Caccia.

Non si segnalano persone ferite, né danni ingenti alle numerose aziende agricole della zona.



