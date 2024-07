Anas, ridotti i cantieri sulla 131 Dcn a Nuoro

L'Anas sta provvedendo alla graduale riduzione dei cantieri sulla statale 131 "Diramazione Centrale Nuorese", in località Marreri, a Nuoro, ripristinando la circolazione a quattro corsie su circa nove chilometri di tracciato, al fine di agevolare il traffico durante il periodo estivo.

Nel dettaglio, sono già stati riaperti al traffico oltre 4 km di strada a quattro corsie (dal km 55,400 circa al km 59,600).

Entro sabato 3 agosto sarà invece ripristinata la circolazione su ulteriori 2,5 km (tra il km 52,000 al km 54,500). Infine, entro il 9 agosto verrà riaperto al traffico un ulteriore tratto (dal km 49,852 al km 52,000) che comprende anche la galleria 'Prato Sardo', per ulteriori 2,2 km.

Il restringimento permarrà in un tratto di circa un chilometro compreso (tra il km 54,500 e il km 55,400) per la presenza del cantiere.

Gli interventi nell'area di Marreri riguardano il consolidamento e restauro conservativo dei 12 viadotti per un investimento totale di circa 37 milioni di euro. Fanno parte di un più ampio piano dell'Anas per la riqualificazione dell'intero tracciato della 131 Dcn del valore di 220 milioni, per l'ammodernamento dei ponti, dei viadotti e delle gallerie e il risanamento delle pavimentazioni finalizzato all'innalzamento degli standard di sicurezza e di comfort per l'utenza stradale.





