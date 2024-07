Urso a Olbia,contribuire insieme a sviluppo economico territorio

Il distretto della nautica in Gallura, e in particolare a Olbia, l'allungamento della stagione turistica da un punto di vista commerciale e la possibilità di riutilizzo delle attività di cava e minerarie del territorio sono stati i temi al centro dell'incontro tra il sindaco di Olbia Settimo Nizzi e il ministro delle Imprese e del Made in Italy Adolfo Urso, ospitato nella Destriero Lounge dell'aviazione generale dell'aeroporto Costa Smeralda.

"La grande disponibilità del ministro verso questi importanti temi, come anche quello del polo manutentivo dell'ex Meridiana che vedrà la luce a settembre con le prime lavorazioni, ci fa vedere il futuro da cittadini olbiesi, galluresi e sardi, in maniera serena", ha commentato Nizzi al termine dell'incontro, alla presenza di alcuni esponenti sardi di Fratelli d'Italia e del direttore generale della Geasar, Silvio Pippobello.

"È stato un confronto concreto e fattivo con il sindaco e le autorità locali, per capire come si possa contribuire insieme allo sviluppo economico di quest'area così significativa per l'intera Sardegna - ha detto il ministro Urso - anche in riferimento ai recenti disegni di legge approvati in Parlamento sull'estrazione e la lavorazione di materie prime critiche che servono alla tecnologia green e digitale, su cui noi come sistema paese vogliamo diventare leader in Europa. La Sardegna è una terra in cui questo tipo di attività così fondamentale per l'autonomia strategica europea si può sviluppare meglio, anche per la tradizione che ha".



Riproduzione riservata © Copyright ANSA