Medici Snami, 'gli arretrati verranno pagati subito'

"Esprimo soddisfazione e ritengo altamente positivo l'esito di questa prima interlocuzione.

L'assessore della Sanità Armando Bartolazzi e il suo staff hanno dimostrato grande capacità di ascolto e ferma volontà di dare seguito alle richieste delle organizzazioni sindacali". Lo ha detto il presidente regionale del sindacato Snami, Domenico Salvago, dopo l'incontro in Assessorato, prima tappa ufficiale di un comitato tecnico da quando si è insediato la nuova giunta.

"In primis l'Assessorato invierà subito all'Ares un sollecito per pagare subito ai medici gli arretrati, riconoscendo il fatto che siano dovuti senza qualsivoglia interpretazione distorsiva della norma".

"Per fare in modo di avere l'1,90 da aprile 2024 - aggiunge Edoardo De Pau, vice presidente regionale Snami - la parte pubblica è disponibile ad attuare uno stralcio all'Air accettando una proposta delle organizzazioni sindacali. Inoltre ripartiranno da subito le contrattazioni per il rinnovo dell'Accordo Integrativo Regionale".

"Importantissimo - interviene Loredana Angioni, addetta stampa regionale Snami - l'impegno che l'assessore ha preso per mandare avanti formalmente il percorso per la semplificazione burocratica e deburocratizzazione del nostro lavoro di medici di Medicina generale".



