Incendio negli uffici dell'ex Enichem di Ottana

Un incendio è scoppiato ieri notte in una palazzina, attualmente in disuso, che ospitava gli uffici dell'impianto ex EniChem, nella zona industriale di Ottana, di proprietà del Consorzio Industriale provinciale di Nuoro.

Sul posto sono giunte due squadre dei vigili del fuoco della sede centrale di Nuoro e una squadra del Distaccamento di Macomer. Le squadre, coordinate dal funzionario di guardia giunto dalla centrale, hanno provveduto subito a spegnere le fiamme, evitando che il rogo si propagasse alla vegetazione circostante.

Sono state inviate a supporto delle operazioni un Abp dalla sede Centrale, un Abp dal Distaccamento di Macomer, la squadra del Distaccamento di Abbasanta oltre all'autoscala dalla sede Centrale e all'autoscala del comando di Oristano.

In totale erano 24 i vigili del fuoco al lavoro che hanno permesso di salvaguardare la vegetazione circostante e gli impianti fotovoltaici vicini.

A margine delle operazioni di spegnimento e bonifica, sono state effettuate le prime indagini di Polizia giudiziaria per risalire alle cause di innesco. Non si esclude, infatti, l'origine dolosa dell'incendio. Tutte le operazioni si sono concluse alle 5 di questa mattina.



