Famiglia travolta da uno scooter a Cagliari, grave il padre

Un'intera famiglia - padre, madre e due figli - è stata travolta da uno scooter mentre attraversava la strada.

È successo ieri notte in viale Campioni d'Italia, nei pressi di viale Poetto.

Sul posto quattro ambulanze del 118. In gravi condizioni il padre, portato subito all'ospedale Brotzu. In codice rosso anche un bambino di sei anni: non sarebbe in pericolo di vita.

Sul posto gli agenti della polizia locale: ancora da chiarire alcuni aspetti della dinamica dell'incidente.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA