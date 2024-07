Pnrr: a Cagliari a rischio fondi per palazzetto e tennis club

Il cantiere del Tennis club e del nuovo palazzetto dello sport del parcheggio Cuore a Sant'Elia devono aprire entro il 31 agosto. Altrimenti sono a rischio i fondi del Pnrr. La lettera è arrivata al Comune nei giorni scorsi. Il mittente è la presidenza del consiglio dei ministri, dipartimento per lo sport. Lo ha annunciato oggi in una conferenza stampa il sindaco Massimo Zedda.

"La priorità è salvare le opere - ha detto - ma è chiaramente impossibile aprire il cantiere entro il 31 agosto". Il sindaco punta il dito su precedenti amministrazioni: Comune e Regione.

"Se ci troviamo a questo punto - ha spiegato - chiaramente c'è stato qualche problema con il rispetto dei tempi". Corsa contro il tempo. "Con l'assessore allo sport Giuseppe Macciotta - ha detto Zedda - abbiamo già parlato con il ministro dello Sport Abodi per cercare di trovare una soluzione. Qui ogni giorno rischiamo di perdere milioni di finanziamenti". Per le due opere la lettera evidenza "un ritardo nell'avvio ed esecuzione dei lavori che potrebbe mettere a rischio il raggiungimento dei traguardi e degli obiettivi Pnrr". La conseguenza: l'intervento verrà segnalato alla struttura di missione Pnrr e all'ispettorato generale per il Pnrr. Quindi i nuovi tempi prescritti: 31 agosto avvio del cantiere e altri adempimenti entro l'1 dicembre. Lettera perentoria: in mancanza - si legge - di tali adempimenti nei prescritti termini, verranno avviate le opportune interlocuzioni con la Struttura di Missione Pnrr, l'Ispettorato generale per il Pnrr e la Commissione Europea anche, se del caso, al fine di valutare l'avvio delle procedure volte al definanziamento dell'intervento".

Per il palazzetto in fondi in ballo sono 40 milioni per un impianto da seimila posto per basket, volley, tennistavolo, tennis e tante altre discipline. Per il Tennis club si parla di 4,8 milioni.



