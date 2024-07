Padel: Carraro, passi concreti per realizzare il sogno Olimpiadi

"Il padel alle Olimpiadi? Lo scorso anno il padel è stato parte dei Giochi olimpici europei a Cracovia e, a detta di tutti, è stato lo sport che ha avuto più successo e più seguito di pubblico in assoluto. L'anno prossimo saremo parte dei Giochi olimpici panamericani, e credo che questi passi, che sono concreti, ci porteranno presto a raggiungere il sogno olimpico che chiaramente è il sogno di ogni disciplina". Così all'Ansa il presidente della Federazione internazionale padel, Luigi Carraro.

"A Cracovia abbiamo montato il campo centrale nella piazza principale. E abbiamo avuto in una sola giornata 16mila persone per vedere le finali. Un grande risultato. Però dico una cosa - sottolinea Carraro - il sogno olimpico è importante e dobbiamo puntarci tutti, però non dimentichiamo tutto il resto perché comunque a noi interessa sviluppare lo sport di base, ci interessa il circuito professionistico, insomma noi vogliamo sviluppare lo sport a 360 gradi".

"Come Federazione internazionale abbiamo 81 membri - afferma il presidente -. Puntiamo ad arrivare nei prossimi tre o quattro anni a 130-140 membri. Il padel è già giocato in oltre 130 Paesi, 81 Federazioni sono già tantissimi, ben oltre le richieste del Comitato Olimpico Internazionale che pretende 60 Paesi, noi abbiamo già 81. Oggi noi dove puntiamo? Puntiamo all'Africa, che è un continente che sta sviluppando tanto, e agli Stati Uniti dove il padel è partito in ritardo, ma ora sta crescendo tantissimo. L'anno prossimo - anticipa Carraro all'ANSA - faremo un torneo di premier padel negli Stati Uniti e credo che fare un torneo di premier padel, un po' come è successo in Sardegna, sarà un traino che permetterà a tutto il Paese di svilupparsi in maniera straordinaria".



Riproduzione riservata © Copyright ANSA