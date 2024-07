Il Carrasciali Timpiesu in tour estivo a Golfo Aranci

Il Carrasciali Timpiesu fa tappa a Golfo Aranci: l'appuntamento estivo è fissato per sabato 10 agosto alle ore 21 sul lungomare e in Piazza Cossiga. Per la terza volta si ripete la felice comunione d'intenti fra i due comuni galluresi, quello di Tempio Pausania con il suo sindaco Gianni Addis e quello di Golfo Aranci con il sindaco Giuseppe Fasolino.

I due centri si sono ritrovati complici nella realizzazione di un evento capace di coinvolgere, sia nella edizione invernale che in quella estiva, il pubblico delle grandi occasioni.

"Abbiamo fatto degli sforzi per realizzare tutto in tempi brevi, e non è stato facile. Il lavoro fatto darà la possibilità di una stagione più lunga, in modo che più persone possano usufruirne", ha detto Fasolino durante la conferenza stampa di presentazione dell'evento.

L'organizzazione della trasferta golfarancina fa capo alla Pro Loco di Tempio, guidata da Tonino Pirrigheddu, artefice fra il 2014 e il 2015 delle due edizioni in tour dell'evento carnascialesco. Cinque i carri allegorici che saranno impegnati nel corteo nel centro storico e sul lungomare di Golfo Aranci.

Non mancheranno gruppi estemporanei in arrivo da Tempio Pausania, e da Golfo Aranci.

Ad accompagnare i carri lungo il percorso ci saranno centinaia di figuranti che si esibiranno a fianco ai giganti della cartapesta. "Gli Sbandieratori di Iglesias", il "Gruppo brasiliano" formato da tredici bellissime ballerine, l'originale Banda degli "Sbandati " che con Frisgiola aprirà il corteo e " Li Maccioni Lurisinchi" reduci dalla prima apparizione a Lu Carrasciali Timpiesu 2024 e Li Marinai di Golfo Aranci arricchiranno la sfilata.



