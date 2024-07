Uiltrasporti, Mereu subentra a Zonca nella segreteria regionale

Valerio Mereu subentra alla guida della Uiltrasporti Sardegna al segretario uscente William Zonca.

Oltre ad eleggere il nuovo segretario generale, il consiglio regionale del sindacato, ha riconfermato Vincenzo Di Monte in qualità di Segretario Generale Aggiunto. Nella segreteria regionale, oltre ai precedenti componenti Vincenzo Di Monte, Michele Deias, Anna Cirronis, Elisabetta Manca, sono stati inseriti due nuovi Segretari Regionali: Andrea Piccu e Giovanni Maria Cuccu.

"L'incarico e la fiducia ricevuti da parte del consiglio regionale della Uiltrasporti, saranno caratterizzati dalla continuità nella linea politica e programmatica percorsa fino a oggi dal segretario uscente e da tutta la segreteria che lo ha accompagnato - ha dichiarato Mereu subito dopo l'elezione -.

Vorrei evidenziare il ruolo e le responsabilità ben percepite dalla nostra Organizzazione in tutti i settori in cui siamo presenti, funzionali a un'economia moderna e sviluppata.

Ringrazio tutti coloro che hanno voluto eleggermi alla guida della Uiltrasporti Sardegna: porteremo avanti un lavoro di squadra nell'interesse collettivo della nostra Organizzazione e delle lavoratrici e lavoratori che rappresentiamo".

Parole di ringraziamento anche da parte del segretario generale uscente William Zonca, chiamato a svolgere un importante incarico nella segreteria nazionale della Uiltrasporti. "Sono stati degli anni di grandi soddisfazioni per tutti noi che abbiamo lavorato insieme", ha detto Zonca, ringraziando gli iscritti ("che sono aumentati e credono nella nostra organizzazione e nei principi che portiamo avanti"), i delegati e i dirigenti della Uiltrasporti, ma anche le controparti datoriali e i media che hanno seguito le vertenze portate avanti dal sindacato. "Vado a ricoprire un ruolo importante a livello nazionale - ha spiegato - e da lì cercherò di contribuire a migliorare le condizioni non solo dei lavoratori del nostro settore, ma anche dell'intero sistema di trasporti nella nostra Isola".



