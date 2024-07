Travestito da Batman scassina un distributore di sigarette

"Pronto polizia, sotto casa c'è Batman che sta scassinando un distributore automatico di sigarette". È grazie a questa telefonata che gli agenti della squadra volante di Cagliari sono a riusciti a bloccare, ancora con le mani tra i pacchetti di sigarette, il ladro travestito dal famoso supereroe. In manette è finito un 51enne, già noto alle forze dell'ordine.

L'episodio è avvenuto al Quartiere del Sole. Nella telefonata al 113 il residente ha segnalato nel dettaglio l'aspetto del ladro: "indossa un passamontagna e la maschera di Batman". Come l'uomo pipistrello il ladro ha agito di notte, ha scassinato il distributore automatico, rubando sigarette elettroniche, pacchetti di bionde e tabacco. Sentendo le sirene della polizia avvicinarsi, il ladruncolo ha tentato una fuga, ma a differenza di Batman non è riuscito ad allontanarsi e sparire nelle tenebre ed è stato bloccato dagli agenti della squadra volante.

Poco distante i poliziotti hanno trovato un martello, un cacciavite e un seghetto (non certo i gadget del supereroe della Dc Comics) usati per scassinare il distributore automatico e una sacca con tutta la refurtiva.

Questa mattina il 51enne è stato processato e rimesso in libertà con l'obbligo di dimora.



