Scontro frontale tra auto a Elmas, 6 feriti in codice rosso

Due auto distrutte e sei feriti in codice rosso, almeno tre in gravi condizioni. È il bilancio dell'incidente stradale avvenuto a Elmas lungo la statale 130.

L'incidente, secondo una prima ricostruzione dell'accaduto, è avvenuto intorno alle 2. Per cause non ancora accertate si sono scontrate una Bmw e una Fiat 500. L'impatto è stato violentissimo, le auto si sono accartocciate.

Sul posto sono subito arrivati i vigili del fuoco, cinque ambulanze del 118 e i carabinieri. Tre feriti sono stati trasportati al Santissima Trinità, due al Policlinico di Monserrato e il più grave all'ospedale Brotzu.



