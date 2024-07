Prima settimana di eventi per MusaMadre a Rebeccu

Arte, conversazioni letterarie, cinema d'autore, concerti e tanto altro ancora. Il festival MusaMadre, giunto alla quarta edizione, si appresta ad entrare nel vivo.

Da mercoledì 24 luglio a giovedì 8 agosto andrà in scena un ricco programma di eventi che animeranno lo storico borgo di Rebeccu, tutti con lo stesso coinvolgente ed entusiasmante filo conduttore: la cultura. Con la direzione artistica di Valeria Orani, già nella prima settimana di rassegna arriveranno nella frazione di Bonorva tanti ospiti, sia italiani che internazionali, per raccontare, approfondire, dialogare insieme al pubblico, ognuno nel suo campo, sempre con un occhio di riguardo per l'esperienza del richiamo alle proprie radici.

Uno spazio inclusivo in cui la diversità, l'imperfezione - tema dell'edizione 2024 - diventa valore, anche in quanto stimolatore di creatività. Mercoledì il grande protagonista sarà Antonio Marras, con l'opening dell'installazione dei Tazebao realizzati durante il primo workshop di questa edizione di cucito, arte e riciclo "Trasformare gli scarti in materia poetica" a cura di Antonio Giovanni Serra. Tra i più affermati e prestigiosi florist designer e Visual merchandising italiani, Serra collabora con importanti aziende nazionali ed internazionali, docente di Interior Design presso l'Accademia di Belle Arti di Alghero e collaboratore dello stesso Marras.

La mostra fotografica curata da Sergio Naitza, "Le avventure de La scogliera dei desideri" (promossa dalla Fondazione Sardegna Film Commission) sarà allestita presso i locali dell'Ex Canonica e racconterà la realizzazione ad Alghero del film del 1968 'Boom!', nell'edizione italiana 'La scogliera dei desideri', stroncato dalla critica nonostante un cast eccezionale, con Richard Burton ed Elizabeth Taylor, la coppia iconica e ineguagliata del glamour cinematografico di ogni tempo.

Sabato 27 luglio spazio allo spettacolo fra teatro e musica 'In Sardinia', con Jeff Biggers e il Coro Pauliccu Mossa.

All'interno delle Conversazioni Letterarie si terrà il talk 'Afghanistan, una storia imperfetta. I Talebani, l'apartheid di genere, la resistenza delle donne e di chi fa cultura', a cura di Giuliano Battiston.

Come di consueto sono stati invitati a vivere il microambiente del borgo alcuni personaggi con occhi e menti allenate, che operano nei più disparati ambiti della cultura. Le passeggiate, condotte da una guida locale, varranno la scoperta di vari angoli del territorio, ricco di natura e archeologia prenuragica; ma sarà anche un'occasione di conversazione tra gli ospiti e un piccolo gruppo di spettatori. Il primo appuntamento, aperto al pubblico per massimo 20 persone, sarà il 25 luglio e vedrà la partecipazione di Giuliano Battiston, Jeff Biggers, Francesca Coin, Melania Gualerni e Marleen Scholten. Il 30 luglio toccherà a Patrizia Asproni, Graziano Graziani e Telmo Pievani.

Infine non mancheranno gli eventi serali. A partire dal 25 luglio, con il concerto 'Animas' di Beppe Dettori e Raoul Moretti, che suonano insieme ormai da più di dieci anni. Martedì 30 spazio al reading musicale 'Canto d'acqua', interpretato in chiave artistica e musicale da Cristiano Godano e in chiave scientifica da Telmo Pievani.



